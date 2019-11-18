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РИА Новости

МИД предупредил россиян о тропическом шторме на филиппинском острове Лусон

11:33 18.11.2019 (обновлено: 11:54 18.11.2019)
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© Flickr / ~MVI~ Остров Лусон Филиппинского архипелага
 Остров Лусон Филиппинского архипелага
© Flickr / ~MVI~
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о тропическом шторме на филиппинском острове Лусон 18-19 ноября, а также о повышенных мерах безопасности в Бангкоке 20-23 ноября.
"Филиппины - 18-19 ноября северо-восток острова Лусон будет находиться в зоне действия тропического шторма; обильные осадки и сильный ветер; возможно подтопление дорог, оползни", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также в МИД сообщили, что в столице Таиланда Бангкоке 20-23 ноября ввиду проведения официальных мероприятий будут действовать повышенные меры безопасности, ограничение дорожного движения, возможен личный досмотр в местах массового скопления людей.
В Индонезии фиксируется усиление вулканической активности на горе Мерапи на острове Ява, введена трехкилометровая зона отчуждения, также сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что на Самоа в связи со вспышкой кори объявлено чрезвычайное положение.
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