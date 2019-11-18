МИД предупредил россиян о тропическом шторме на филиппинском острове Лусон

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о тропическом шторме на филиппинском острове Лусон 18-19 ноября, а также о повышенных мерах безопасности в Бангкоке 20-23 ноября.

"Филиппины - 18-19 ноября северо-восток острова Лусон будет находиться в зоне действия тропического шторма; обильные осадки и сильный ветер; возможно подтопление дорог, оползни", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

Также в МИД сообщили, что в столице Таиланда Бангкоке 20-23 ноября ввиду проведения официальных мероприятий будут действовать повышенные меры безопасности, ограничение дорожного движения, возможен личный досмотр в местах массового скопления людей.

В Индонезии фиксируется усиление вулканической активности на горе Мерапи на острове Ява, введена трехкилометровая зона отчуждения, также сообщили в ведомстве.