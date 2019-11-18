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РИА Новости

Роскачество: почти все торговые сети соблюдают требования продажи молока

11:27 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолоко
Молоко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство торговых сетей должным образом соблюдают новые требования продажи молочной продукции, хотя не все четко понимают их принципы, поэтому контроль за молочными полками магазинов сохраняет актуальность, говорится в сообщении Роскачества.
Организация сообщила, что начала выборочную проверку молочных полок в крупнейших торговых сетях страны в связи с тем, что новые правила продажи отдельных видов товаров, вступившие в силу 1 июля, требуют от торговых операторов размещать 100%-ную молочную продукцию отдельно и ставить на ценниках надпись БЗМЖ (без заменителей молочного жира).
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"На первом этапе эксперты изучили 24 точки продаж 22 торговых сетей: "Азбука вкуса", "Алые паруса", "Ашан", "Бахетле", "Билла", "Верный", "Виктория", "Вкусвилл", "Глобус", "Да", "Дикси", "Карусель", "Лента", "Магнолия", "Магнит", "Метро", "Мираторг", "Мяснов", "Окей", "Перекрёсток", "Пятёрочка" и Spar. "В результате выяснилось, что новые правила разграничения молочной продукции нарушались лишь в одной из 22 проверенных на сегодня торговых сетей", - говорится в сообщении.
При этом Роскачество пришло к выводу, что точное понимание – что выделять на полках, а что нет – среди всех участников рынка пока отсутствует. "Это означает, что тема разделения молочных полок до сих пор актуальна и нуждается в постоянном мониторинге. В связи с этим Роскачество планирует продолжать исследование молочных полок и активную работу с торговыми точками", - говорится в пресс-релизе.
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Так, в четырех торговых сетях надписью БЗМЖ был промаркирован растительный напиток ("растительное молоко"): это не нарушает законодательство, но вводит потребителя в заблуждение, так как этот продукт по определению не может содержать молочных жиров, а значит, и их заменителей, указывает организация. Кроме того, иногда торговые сети используют обозначение ЗМЖ (заменители молочных жиров), тогда как отделять "молочку" и "немолочку" можно только одним установленным термином - БЗМЖ.
Организация также обращает внимание, что некоторые магазины выделяют продукты, где жиры немолочного происхождения используются для придания вкуса, а не в качестве замены молочному жиру, хотя в правилах такого требования нет.
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РоскачествоПятерочка (сеть магазинов)ДиксиМоскваМираторгЭкономика
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