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Тюменская область
2019-11-18T11:20Z
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РИА Новости

Власти Тюменской области, профсоюзы и работодатели подписали соглашение

11:20 18.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Правительство Тюменской области, профсоюзы и работодатели подписали соглашение по сотрудничеству на три года, что позволит повысить уровень жизни людей и улучшить социально-экономические показатели региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Подпись под документом поставили губернатор Александр Моор, председатель Союза "Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов "Тюменский областной совет профессиональных союзов" Михаил Кивацкий и глава Союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области" Дмитрий Горицкий.
"Это соглашение – основа нашего взаимодействия и сотрудничества, работающий инструмент социального партнерства, который доказал свою состоятельность и жизнеспособность", – сказал Моор.
Он напомнил, что предыдущее трехстороннее соглашение, заключенное в 2016 году, позволило обеспечить стабильный рост всех показателей в регионе. Новый документ синхронизирует действия сторон по достижению основных параметров, которые влияют на социально-экономическое развитие Тюменской области и учитывает изменения законодательства.
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Он отметил положительную динамику в основных секторах региональной экономики – промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле, предоставлении услуг населению. Озвучил показатели роста промышленного производства за 9 месяцев текущего года – 103,5% (по РФ – 102,7%). По мнению губернатора, позитивные тенденции есть и в социально-трудовой сфере, в частности, стабильность на рынке труда.
Кроме того, при поддержке работодателей с 1 января 2020 года в Тюменской области на 7,5% увеличивается размер минимальной заработной платы, который составит 12,2 тысяч рублей, что впервые превышает величину прожиточного минимума.
"Реализация нового соглашения позволит нам продолжить скоординированную работу над повышением уровня жизни людей, созданием условий для эффективного экономического развития региона. Именно поэтому социальным партнерам всех уровней надо приложить максимальные усилия по выполнению обязательств соглашения", – резюмировал Александр Моор.
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Тюменская областьАлександр Моор
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