Власти Тюменской области, профсоюзы и работодатели подписали соглашение

ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Правительство Тюменской области, профсоюзы и работодатели подписали соглашение по сотрудничеству на три года, что позволит повысить уровень жизни людей и улучшить социально-экономические показатели региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Подпись под документом поставили губернатор Александр Моор, председатель Союза "Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов "Тюменский областной совет профессиональных союзов" Михаил Кивацкий и глава Союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области" Дмитрий Горицкий.

"Это соглашение – основа нашего взаимодействия и сотрудничества, работающий инструмент социального партнерства, который доказал свою состоятельность и жизнеспособность", – сказал Моор.

Он напомнил, что предыдущее трехстороннее соглашение, заключенное в 2016 году, позволило обеспечить стабильный рост всех показателей в регионе. Новый документ синхронизирует действия сторон по достижению основных параметров, которые влияют на социально-экономическое развитие Тюменской области и учитывает изменения законодательства.

Он отметил положительную динамику в основных секторах региональной экономики – промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле, предоставлении услуг населению. Озвучил показатели роста промышленного производства за 9 месяцев текущего года – 103,5% (по РФ – 102,7%). По мнению губернатора, позитивные тенденции есть и в социально-трудовой сфере, в частности, стабильность на рынке труда.

Кроме того, при поддержке работодателей с 1 января 2020 года в Тюменской области на 7,5% увеличивается размер минимальной заработной платы, который составит 12,2 тысяч рублей, что впервые превышает величину прожиточного минимума.