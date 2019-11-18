В Тверской области ищут школьницу, ушедшую из дома в начале ноября

"Четвертого ноября 2019 года (школьница) ушла из дома, и ее местонахождение до настоящего времени не известно. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

"Установлено, что несовершеннолетняя при себе имеет сотовый телефон, 6 ноября связывалась с родителями, а 12 ноября посредством социальной сети сообщила о намерении вернуться домой, более на связь с родственниками не выходила, ее сотовый телефон выключен", - информирует следствие.