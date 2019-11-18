В Тверской области ищут школьницу, ушедшую из дома в начале ноября

ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Правоохранители разыскивают в Тверской области 16-летнюю школьницу, которая в начале ноября ушла из дома, затем сообщила, что хочет вернуться, и после этого перестала выходить на связь, информирует в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Информация о безвестном исчезновении 16-летней жительницы города Удомли поступила следователям вечером 17 ноября 2019 года.
"Четвертого ноября 2019 года (школьница) ушла из дома, и ее местонахождение до настоящего времени не известно. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Следователи выехали по месту последнего пребывания несовершеннолетней, опросили родственников, знакомых и друзей пропавшей.
"Установлено, что несовершеннолетняя при себе имеет сотовый телефон, 6 ноября связывалась с родителями, а 12 ноября посредством социальной сети сообщила о намерении вернуться домой, более на связь с родственниками не выходила, ее сотовый телефон выключен", - информирует следствие.
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