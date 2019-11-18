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РИА Новости
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Электронные визы привлекут деловых туристов в Санкт-Петербург

10:43 18.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДвижение судов по реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. Архив
Движение судов по реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С 1 октября для туристов, приезжающих в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, начал действовать режим электронной визы. По прогнозам экспертов, электронные визы позволят в 2020 году увеличить турпоток в Петербург на 30%. Особенно эта возможность привлекает деловых туристов, считают специалисты Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга.
За последние полтора месяца по электронным визам Петербург и Ленинградскую область посетили уже примерно 19 тысяч иностранных туристов. Заявки на получение более 37 тысяч электронных виз подали граждане 50 государств. Согласно данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, по итогам 2019 года турпоток в Петербург может вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом, когда город посетили 8,2 миллиона человек.
Ожидается, что упрощение въезда иностранцев положительно скажется на развитии туризма в регионе, в первую очередь, за счет самостоятельных путешественников и гостей из близлежащих государств. Кроме того, электронные визы пользуются спросом у деловых туристов, отметил генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Андрей Мацарин. "Период действия визы как раз позволяет посетить форум или конференцию — в среднем они длятся 2-3 дня и в редких случаях — до недели", — сказал он.
В течение 2020 года Петербург могут посетить более 7 тысяч деловых туристов. Среди ключевых событий будущего года: Всемирный конгресс шеф-поваров Worldchefs Congress & EXPO, Глобальная конференция по исследованию космоса 2020, Всемирный конгресс Всемирного общества кардио-торакальных хирургов, Международная конференция "Речь и компьютер" SPECOM 2020, Международная ассоциация университетов и колледжей искусств, дизайна и медиа CUMULUS и другие.
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С 1 октября въезд в Петербург и Ленинградскую область для иностранцев существенно упростился. Им стали доступны электронные визы (деловая, туристическая или гуманитарная), которые можно получить в онлайн-режиме. Их выдают жителям 53 стран, в том числе жителям почти всей Европы. Срок действия таких виз достигает 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор за их выдачу пока не взимается.
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