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РИА Новости

На фестивале "зеленого" кино можно будет сдать зубные щетки и мобильники

10:38 18.11.2019 (обновлено: 12:50 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПосетители снимают мероприятие на мобильны телефоны
Посетители снимают мероприятие на мобильны телефоны
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зубные щетки и мобильные телефоны можно будет сдать на переработку на 10-м Международном фестивале "зеленого" экологического кино "Экочашка" (Ecocup) с 19 по 24 ноября в Москве, сообщили РИА Новости организаторы события.
По их данным, впервые партнером фестиваля стал нацпроект "Экология".
"Главное на фестивале — лучшие документальные ленты со всего мира, которые мы отобрали для показа. Надо сказать, что за десять лет темы фильмов стали сложнее и шире. Не получится только спасать природу или избавляться от мусора — речь идет об устойчивом развитии. В этом смысле зубные щетки — иллюстрация сложности проблемы. Мы же не хотим остаться без них, но вот перерабатывать их в России стали недавно, потому что щетки сложно собрать и они состоят из многих компонентов. То же самое касается мобильных и гаджетов", — сказала программный директор фестиваля Анастасия Лаукканен.
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Она добавила, что организаторы рассчитывают собрать больше пяти тысяч зубных щеток, 1,5 тысячи мобильных телефонов и три тысячи небольших гаджетов. Все собранные предметы отправятся на переработку. Контейнеры для приема отходов установят в фойе залов, где будут проходить показы.
Как уточнила Лаукканен, откроет фестиваль французский фильм о российском художнике, которому удалось провести первое биеннале искусства в Антарктиде.
"В программе будет фильм "Антропоцен: эпоха человека", где показано, как сильно человек влияет на природу. То, что нам кажется зубной щеткой, для окружающей среды — атомная бомба. Будет фильм, продюсером которого выступил Леонардо Ди Каприо, "Море теней", где вокруг незаконной ловли одной маленькой рыбки разворачивается история миллионного бизнеса, коррупции и рыбаков", — пояснила директор фестиваля.
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Помимо фильмов, зрителей ждут лекции и дискуссии об изменении климата, погоде в городе, ответственном потреблении, отходах и экологической активистке Грете Тунберг.
Фестиваль начался в 2010 году как волонтерской проект. Кроме Москвы фильмы демонстрировались более чем в 30 городах России.
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