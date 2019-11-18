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РИА Новости

На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров

10:34 18.11.2019
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© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан
© РИА Новости / Александр Крылов
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Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 18 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Рынок труда для пенсионеров в Магаданской области непривлекателен из-за сурового климата и из-за того, что профильная отрасль региона, золотодобыча, требует физического здоровья от работников, сообщил РИА Новости в понедельник представитель правительства Колымы, комментируя всероссийский рейтинг благоприятности условий труда для пенсионеров.
Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*. Магаданская область в рейтинге набрала 29,5 балла из 100 возможных.
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"При большом количестве свободных рабочих мест отмечается невысокая привлекательность рынка труда для пенсионеров. Конечно же, основное объяснение — это суровые климатические условия, транспортная изолированность области от центральных районов страны, высокая стоимость жизни. Вторая причина кроется в структуре экономики, основным направлением которой является добыча полезных ископаемых. Основное количество вакансий - это рабочие места с вредными или опасными условиями труда, на которые в силу своего возраста и медицинских показаний не могут быть трудоустроены граждане пенсионного возраста. Кроме того, часть населения, выходя на пенсию, уезжает в центральные регионы страны", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что с начала 2019 года органы службы занятости населения Магаданской области организовали профобучение граждан предпенсионного возраста. Это позволит колымчанам, выходящим на пенсию, получить востребованную в регионе профессию и будет способствовать снижению процента безработных пенсионеров.
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"Обучиться новой профессии или повысить квалификацию можно и при помощи образовательных сертификатов. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление, в рамках которого министерство труда и социальной политики региона уполномочено организовать профессиональное обучение через образовательные сертификаты для граждан предпенсионного возраста. Образовательный сертификат — именной документ, выдаваемый лично гражданину и устанавливающий право на оплату образовательных услуг. Учащимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать организацию, в которой они хотят получить образование, и направления из наиболее востребованных и приоритетных профессий на рынке труда Колымы. Обучение для граждан проводится бесплатно, за счет федеральных и областных средств", - пояснил собеседник.
*Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости
Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров — 2019
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Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров — 2019
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ПенсионерыРИА РейтингМагаданская областьБезработицаОбщество
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Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров — 2019
Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров — 2019
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