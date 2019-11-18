На Камчатке потушили пожар на стоящем на стапелях рыболовном судне

"В Петропавловске-Камчатском огнеборцы ликвидировали возгорание на малом рыболовном сейнере, стоящем на стапелях в районе мыса Сигнального. Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 18 ноября 2019 года в 16.13 по камчатскому времени (07.13 мск)", - говорится в сообщении.

На место прибыли 27 пожарных на пяти автоцистернах. Как выяснилось по прибытию, судно выведено из эксплуатации. В 16.58 пожар локализован, в 17.55 - потушен. Пострадали вещи, а также внутренняя отделка помещений камбуза и рулевой рубки на общей площади 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.