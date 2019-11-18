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РИА Новости

Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:07 18.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 11 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз ", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 23 мины калибром 82 миллиметра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов республики. Повреждения получили четыре дома.
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