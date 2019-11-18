В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти

"В результате проведения длительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела Управления уголовного розыска регионального Главка МВД задержали подозреваемых в хищении сырой нефти со сборного пункта, расположенного в Даниловском районе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная из нефтепровода", двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.