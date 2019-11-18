В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти

ВОЛГОГРАД, 18 ноя - РИА Новости. Четверых жителей Волгоградской области задержали по подозрению в хищении сырой нефти со сборного пункта, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, четверо мужчин - ранее судимый за нападения на дальнобойщиков, оператор по добыче нефти, директор и водитель компании по перевозке нефти - проникли ночью на территорию сборного пункта нефти в Даниловском районе Волгоградской области. Они похитили, сообщает полиция, 20 тонн сырой нефти, чтобы затем продать в Волгограде, сначала задержали водителя грузовика в момент перевозки нефти, затем и остальных, ущерб составил около полмиллиона рублей.
"В результате проведения длительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела Управления уголовного розыска регионального Главка МВД задержали подозреваемых в хищении сырой нефти со сборного пункта, расположенного в Даниловском районе", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная из нефтепровода", двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.