В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
"Да, сейчас в администрации находятся сотрудники полиции, тема визита неизвестна, идёт выемка", - сказали в администрации.
Как сообщает газета "Бийский рабочий", утром рано в большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах. По данным газеты, правоохранители зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними, – это сотрудники и руководители структурных подразделений мэрии – управлений и отделов. Как утверждает газета, известно о задержании нескольких специалистов и бывшего руководителя города Николая Нонко.