Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T09:08Z
https://ria.ru/20191118/1561053572.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152784/38/1527843818_0:90:1501:934_1036x0_80_0_0_bf909801f0756d0d4cfe4b59018fb3ca.jpg
РИА Новости

Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов

09:08 18.11.2019
436
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Архивное фото
Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Ростех имеет проблемы с сервисным обслуживанием поставленных ранее за рубеж самолетов, сообщил журналистам на выставке в Дубае генеральный директор компании Сергей Чемезов.
"Что касается сервисного обслуживания, здесь у нас проблемы. Если говорить о гарантийном обслуживании, здесь еще более-менее нормально все выстроено, работа ведется. А вот после завершения гарантийного периода, вот здесь начинаются у нас вопросы", - сказал Чемезов.
Поэтому сейчас, по его словам, проводится большая работа по созданию, может быть, двух структур, которые будут заниматься сервисным обслуживанием.
"Одна будет заниматься обслуживанием гражданской техники, а вторая - военной техники, в том числе транспорта, всей военной техники. Эти предприятия будут создавать в тех странах, где находится максимальное большое количество нашей техники", - сказал Чемезов.
Помещение на автоматической телефонной станции (АТС).
13 ноября, 12:58
В Ростехе создали способ передачи секретных данных по общим сетям
По его словам, естественно, сервисные центры могут быть даже в Дубае или Абу-Даби. "Я имею в виду то, что в Эмиратах мы создадим склад запчастей, чтобы максимального быстро можно было поставлять в любую из стран ту или иную запасную часть. В свободной экономической зоне, чтобы сократить издержки", - сказал глава Ростеха.
1112000
Обсудить 0
ДубайРостехСергей ЧемезовЭкономика
Рекомендуем
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34
Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
Логотип ОАО Рособоронэкспорт
"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
Беспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
Эмиратский холдинг купит половину "ВР-Технологий"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов
ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
Генеральный директор государственной корпорации Ростех
Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
Лаборатория Самарского университета
Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
Российский многоцелевой вертолет Ка-226
"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
Зенитный ракетный комплекс С-400
Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
Статуя Фемиды в суде
Минобороны потребовало в суде 2,1 миллиарда рублей от производителя "Союза"
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
СМИ назвали общую сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Легкий однодвигательный вертолет VRT500 холдинга Вертолеты России
"Ростех" поставит 10 вертолетов VRT500 в Скандинавию
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк получил обращение Яндекса с просьбой вернуть ему "золотую акцию"
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019
Россия предложила арабскому миру защиту от беспилотников
Российский флаг
Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Лента новостейМолния