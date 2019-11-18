Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов

"Что касается сервисного обслуживания, здесь у нас проблемы. Если говорить о гарантийном обслуживании, здесь еще более-менее нормально все выстроено, работа ведется. А вот после завершения гарантийного периода, вот здесь начинаются у нас вопросы", - сказал Чемезов.

Поэтому сейчас, по его словам, проводится большая работа по созданию, может быть, двух структур, которые будут заниматься сервисным обслуживанием.

"Одна будет заниматься обслуживанием гражданской техники, а вторая - военной техники, в том числе транспорта, всей военной техники. Эти предприятия будут создавать в тех странах, где находится максимальное большое количество нашей техники", - сказал Чемезов.

По его словам, естественно, сервисные центры могут быть даже в Дубае или Абу-Даби. "Я имею в виду то, что в Эмиратах мы создадим склад запчастей, чтобы максимального быстро можно было поставлять в любую из стран ту или иную запасную часть. В свободной экономической зоне, чтобы сократить издержки", - сказал глава Ростеха.