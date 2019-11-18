Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 16 ноября украинские силовики также один раз нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 17 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному Народной милиции ЛНР населенному пункту Санжаровка.