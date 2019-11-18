Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

"За 17 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному Народной милиции ЛНР населенному пункту Санжаровка.