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РИА Новости

Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

08:34 18.11.2019 (обновлено: 08:37 18.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 16 ноября украинские силовики также один раз нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 17 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному Народной милиции ЛНР населенному пункту Санжаровка.
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