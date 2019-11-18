Около Сахалина ожидается шторм с волнами более четырех метров

По информации ведомства, возможно повреждение береговых сооружений. Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования четырех районов Сахалина, а также в морской спасательный координационный центр "Южно-Сахалинск" и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.