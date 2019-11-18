Около Сахалина ожидается шторм с волнами более четырех метров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Очередной циклон, который ожидается на Сахалине в ночь на вторник, вызовет шторм с высотой волн более 4 метров в Татарском проливе, информирует региональный главк МЧС России.
"С середины ночи у юго-западного побережья Сахалина от мыса Ламанон до мыса Крильон (Углегорский, Томаринский, Холмский и Невельский районы Сахалина) ожидается опасное волнение моря высотой 4 метра и более. Явление сохранится и в среду", - говорится в распространенном пресс-релизе.
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По информации ведомства, возможно повреждение береговых сооружений. Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования четырех районов Сахалина, а также в морской спасательный координационный центр "Южно-Сахалинск" и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.