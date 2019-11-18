Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная погода с туманом в утренние и вечерние часы, без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до 7 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Будет пасмурно. С утра и вечером местами туман. Без существенных осадков. Температура в столице - плюс 5-7 градусов, в Подмосковье - от 3 до 8", - сказал Синенков.
Метеоролог также добавил, что ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление остается выше нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба.