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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:05 18.11.2019 (обновлено: 08:07 18.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПолитехнический музей в Москве
Политехнический музей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Политехнический музей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная погода с туманом в утренние и вечерние часы, без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до 7 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Будет пасмурно. С утра и вечером местами туман. Без существенных осадков. Температура в столице - плюс 5-7 градусов, в Подмосковье - от 3 до 8", - сказал Синенков.

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Метеоролог также добавил, что ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление остается выше нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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