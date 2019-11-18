В Приморье возбудили дело после ДТП, где погибли ребенок и пенсионерка

В субботу полиция сообщала, что 41-летний водитель Lexus при перестроении нарушил правила и не уступил дорогу машине, ехавшей в попутном направлении, столкнулся с Nissan, за рулем которой была 62-летняя женщина. После удара Nissan выехала на встречку, где столкнулась с Toyota под управлением 35-летней женщины. В салоне Toyota на заднем пассажирском сидении в детском кресле была 3-летняя девочка. Ребенок и 62-летняя женщина погибли, 35-летняя женщина госпитализирована. Водитель Lexus скрылся с места автоаварии, однако был задержан.