Москвичей предупредили о необычно высоком атмосферном давлении

"Давление, высокое и сейчас, повысится еще на десять-двенадцать гектопаскалей (7,5-9 миллиметров ртутного столба. — Прим. ред.)", — рассказал синоптик.

Он уточнил, что повышаться давление начнет с середины недели — с 20 ноября. На этом фоне со среды начнет понижаться температура, которая опустится ниже нуля.