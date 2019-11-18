Москвичей предупредили о необычно высоком атмосферном давлении

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Москве с конца нынешней недели будет зафиксировано "необычно высокое" атмосферное давление, сообщил RT глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Давление, высокое и сейчас, повысится еще на десять-двенадцать гектопаскалей (7,5-9 миллиметров ртутного столба. — Прим. ред.)", — рассказал синоптик.
Он уточнил, что повышаться давление начнет с середины недели — с 20 ноября. На этом фоне со среды начнет понижаться температура, которая опустится ниже нуля.
"Сильных морозов не прогнозируется. Дневные температуры на неделе около минус трех-четырех, ночные — минус пять-десять градусов. Наступает нормальная зима… Осадков нет и не прогнозируется", — добавил Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры.