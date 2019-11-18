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РИА Новости

Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами

03:03 18.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкЦветы в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Цветы в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
"Восемнадцатого ноября 2019 года с обучающимися будут проводится групповые консультации психологами, занятий не будет. Обучающиеся приходят к назначенному времени по графику", - говорится в сообщении.
В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
Здание хирургического корпуса Амурской областной детской клинической больницы, где были проведены операции пострадавшим во время стрельбы в колледже Благовещенска
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
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