На Камчатке сфотографировали медведя, спящего в "гнезде" из травы

"Вот так, укрывшись снежным "одеялом", спит наш мишка в своем "гнезде", — пишет государственный инспектор Лиана Варавская. — Мы не сразу его заметили под снегом, только когда зашевелился и морду поднял".

Она уточняет, что медведь спал крепко, а когда проснулся, пулей вылетел из "гнезда". Инспектор добавила, что от травы шел пар, так что зверю было тепло и даже, вероятно, жарко.