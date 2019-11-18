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РИА Новости

На Камчатке сфотографировали медведя, спящего в "гнезде" из травы

06:14 18.11.2019
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© Фото : страница Кроноцкого заповедника в InstagramМедведь пытается уничтожить обнаруженную фотоловушку в Кроноцком заповеднике
Медведь пытается уничтожить обнаруженную фотоловушку в Кроноцком заповеднике
© Фото : страница Кроноцкого заповедника в Instagram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника сфотографировали медведя, который сделал себе "гнездо" из травы.
"Вот так, укрывшись снежным "одеялом", спит наш мишка в своем "гнезде", — пишет государственный инспектор Лиана Варавская. — Мы не сразу его заметили под снегом, только когда зашевелился и морду поднял".
Она уточняет, что медведь спал крепко, а когда проснулся, пулей вылетел из "гнезда". Инспектор добавила, что от травы шел пар, так что зверю было тепло и даже, вероятно, жарко.
Лис на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника
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