В ЦИК Белоруссии ожидают, что итоговая явка на выборах превысит 70%

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) должна быть выше 70%, однако точных данных к настоящему моменту нет, сказала глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
По данным на 18.00, явка составила 70,72%.
"У меня нет сведений о явке избирателей на 20 часов (закрытие участков - ред.). Это уже будет вместе со сведениями о выборах. Но, вполне возможно, мы в полночь получим. По крайней мере, по явке. Я могу сказать только те самые 70,72%, которые были объявлены нами на 18.00, хотя, конечно же, их больше, потому что все избирательные округа отчитались о том, что у них выборы состоялись", - сказала Ермошина на пресс-конференции.
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) прошли в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.
Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).