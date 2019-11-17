В ЦИК Белоруссии ожидают, что итоговая явка на выборах превысит 70%

"У меня нет сведений о явке избирателей на 20 часов (закрытие участков - ред.). Это уже будет вместе со сведениями о выборах. Но, вполне возможно, мы в полночь получим. По крайней мере, по явке. Я могу сказать только те самые 70,72%, которые были объявлены нами на 18.00, хотя, конечно же, их больше, потому что все избирательные округа отчитались о том, что у них выборы состоялись", - сказала Ермошина на пресс-конференции.