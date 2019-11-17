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РИА Новости

Выборы в Белоруссии прошли без серьезных нарушений, заявил Булаев

20:46 17.11.2019
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии прошли без серьёзных нарушений, рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, который вместе с другими представителями ЦИК РФ прибыл в Белоруссию для наблюдения за выборами.
"Мы пообщались активно с избирателями и с членами избирательных комиссий участковых и окружных. И мы подчёркиваем, что все идёт в соответствии с законодательством республики Беларусь. Мы не отметили серьёзных нарушений, которые бы повлияли на ход избирательного процесса", - сказал Булаев РИА Новости.
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Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов
Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%.
Для участия в мониторинге парламентской кампании ЦИК Белоруссии аккредитовал представителей нескольких международных организаций. Наиболее крупные миссии направили для работы в страну Содружество Независимых Государств (СНГ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИП) ОБСЕ. Так, по состоянию на 16 ноября от Содружества аккредитацию получили 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - 346.
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Кроме того, участвовать в мониторинге будут миссии от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В индивидуальном порядке аккредитацию получили сотрудники ЦИК иностранных государств, в том числе России, которых пригласил белорусский Центризбирком, а также дипломаты и независимые наблюдатели. В то же время в Европарламенте заявили, что он принял решение не направлять своих представителей на выборы в Белоруссию.

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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Николай БулаевЦИК РФБелоруссияРоссияВ мире
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