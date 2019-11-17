Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 18.00 составила 70,72%

"Итого по стране явка 70,72%", - сказала Ермошина на пресс-конференции.

При этом явка в Витебской области составила 76,32%, Гомельской области - 74,18%, Могилевской области - 77,63%. В Минской области явка составила 71,9%, в самом Минске - 58,76%. В свою очередь, в Брестской области явка составила 69,33%, в Гродненской области - 72,36%.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.

Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).