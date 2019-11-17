Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T19:09Z
https://ria.ru/20191117/1561045409.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156026/82/1560268287_0:102:1950:1199_1036x0_80_0_0_10ec56cd336968c405361a7ce83285a8.jpg
РИА Новости

При переходе КПП в Донбассе умер мужчина

19:09 17.11.2019
4640
© РИА НовостиНа КПП "Станица Луганская" в Донбассе
На КПП Станица Луганская в Донбассе
© РИА Новости
КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Пожилой мужчина умер при переходе КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил в воскресенье представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
"Мужчине было 77 лет... по сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", - написал Лисянский на странице в Facebook.
По его словам, мужчина переходил КПП в сторону неподконтрольной Киеву территории Луганской области.
1003586
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов к линии соприкосновения
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина
Роман Бессмертный
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в "дикое поле"
Украинские военные
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Сапер Народной милиции ДНР
Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Российский флаг
Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России
Флаги стран-участниц Нормандского формата
В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи "нормандской четверки"
Здание МИД Польши
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики вывесили флаги США над своими позициями в ЛНР
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на совет экс-главы МИД Польши Украине по "возвращению" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
08:34Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
08:19В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
08:18Около Сахалина ожидается шторм с волнами более четырех метров
08:05Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Лента новостейМолния