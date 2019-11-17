При переходе КПП в Донбассе умер мужчина

КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Пожилой мужчина умер при переходе КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил в воскресенье представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
"Мужчине было 77 лет... по сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", - написал Лисянский на странице в Facebook.
По его словам, мужчина переходил КПП в сторону неподконтрольной Киеву территории Луганской области.