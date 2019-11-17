Ариана Гранде рассказала о проблемах со здоровьем

"Я все еще сильно болею. <...> Голова и горло у меня сильно болят. Со звуком все нормально, но мне очень больно дышать и тяжело во время выступлений. Я проконсультируюсь с врачом и, надеюсь, мне станет лучше <…> просто не знаю, что происходит с моим телом, мне нужно это понять ", — рассказала Гранде, добавив, что ей очень не хочется отменять шоу.