Ариана Гранде рассказала о проблемах со здоровьем

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ариана Гранде рассказала в сторис инстаграм, что может отменить концерты гастрольного тура Sweetener из-за проблем со здоровьем, сообщает Mirror.
После выступления в Шарлотсвилле (США) певица предупредила поклонников, что плохо себя чувствует.
"Я все еще сильно болею. <...> Голова и горло у меня сильно болят. Со звуком все нормально, но мне очень больно дышать и тяжело во время выступлений. Я проконсультируюсь с врачом и, надеюсь, мне станет лучше <…> просто не знаю, что происходит с моим телом, мне нужно это понять ", — рассказала Гранде, добавив, что ей очень не хочется отменять шоу.
Исполнительница также заверила, что мама и друзья заботятся о ней и пообещала сообщить о своем окончательном решении насчет концертов.