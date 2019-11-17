Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-17T19:21Z
https://ria.ru/20191117/1561043011.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/132691/00/1326910094_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_c85f567eaaf582b0b4115fc2210a5726.jpg
РИА Новости

Ариана Гранде рассказала о проблемах со здоровьем

19:21 17.11.2019
1239
© AP Photo / Invision/Matt SaylesАмериканская актриса и певица Ариана Гранде выступает на церемонии вручения премии American Music Awards
Американская актриса и певица Ариана Гранде выступает на церемонии вручения премии American Music Awards
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ариана Гранде рассказала в сторис инстаграм, что может отменить концерты гастрольного тура Sweetener из-за проблем со здоровьем, сообщает Mirror.
После выступления в Шарлотсвилле (США) певица предупредила поклонников, что плохо себя чувствует.
"Я все еще сильно болею. <...> Голова и горло у меня сильно болят. Со звуком все нормально, но мне очень больно дышать и тяжело во время выступлений. Я проконсультируюсь с врачом и, надеюсь, мне станет лучше <…> просто не знаю, что происходит с моим телом, мне нужно это понять ", — рассказала Гранде, добавив, что ей очень не хочется отменять шоу.
Исполнительница также заверила, что мама и друзья заботятся о ней и пообещала сообщить о своем окончательном решении насчет концертов.
Американская актриса и певица Ариана Гранде
3 августа, 23:34Культура
Новый клип Арианы Гранде за сутки набрал более 20 миллионов просмотров
1131323
КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыАриана Гранде
Рекомендуем
Употребление алкоголя
Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
Антиамериканские демонстрации проходят в Афинах
Флаги стран-участниц Нормандского формата
В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи "нормандской четверки"
Софи Ди Мартино в интервью London live
СМИ узнали, кто может сыграть женское воплощение Локи в сериале
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В России прокомментировали передачу военных кораблей Украине
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
Телецентр Останкино в Москве
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре Останкино
Панорама Тегерана, Иран
В Иране прокомментировали заявления США по протестам в стране
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Белла Хадид дала советы всем, кто борется с депрессией
Хиллари Клинтон
CNN: самолет с Клинтон на борту совершил экстренную посадку в Нью-Йорке
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Полиция Гонконга пригрозила стрелять боевыми патронами по протестующим
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
08:34Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
08:19В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
08:18Около Сахалина ожидается шторм с волнами более четырех метров
08:05Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Лента новостейМолния