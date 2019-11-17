Депутаты Госдумы оценили обстановку на выборах в Белоруссии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Избирательная явка на Избирательная явка на выборах в Белоруссии высокая, голосование на участках проходит в доброжелательной обстановке, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий

"Наши депутаты находятся в разных избирательных округах, мне как руководителю группы наблюдателей от Госдумы они рассказали, что были на 42 избирательных участках. На всех участках доброжелательная атмосфера, люди идут на выборы, не высказывают недовольства", - сказал Водолацкий по телефону.

Он отметил также высокую явку на выборах в Белоруссии. "На некоторых участках с учетом предварительного голосования на 11 часов уже было более 50 процентов проголосовавших", - сказал депутат Госдумы.

Он добавил, что в голосовании участвует много молодежи.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.

Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).