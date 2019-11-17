Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – восемь, Алеппо – восемь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Идлиб – шесть, Алеппо – четыре, Хама – один", - говорится в сообщении.
В Минобороны напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".