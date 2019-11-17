Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – восемь, Алеппо – восемь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Идлиб – шесть, Алеппо – четыре, Хама – один", - говорится в сообщении.