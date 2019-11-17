В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов к линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает о прибытии радикально настроенных подразделений украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе.
"Продолжаем фиксировать прибытие националистических подразделений к линии боевого соприкосновения и совершение ими преступлений в отношении гражданского населения... На Мариупольском направлении отмечено прибытие 23-й отдельной бригады Нацгвардии Украины", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что для развертывания своего штаба командование бригады выбрало здание единственного в районе детского сада.
"Кроме того, после прибытия нацгвардейцев участились случаи обнаружения местными жителями растяжек и других взрывных устройств в прилегающих к жилому сектору районах. Несмотря на возмущение граждан и жалобы вышестоящему командованию, обстановка в районе продолжает накаляться", - сказал представитель ведомства.