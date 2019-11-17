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РИА Новости

В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов к линии соприкосновения

15:21 17.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает о прибытии радикально настроенных подразделений украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе.
"Продолжаем фиксировать прибытие националистических подразделений к линии боевого соприкосновения и совершение ими преступлений в отношении гражданского населения... На Мариупольском направлении отмечено прибытие 23-й отдельной бригады Нацгвардии Украины", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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Он отметил, что для развертывания своего штаба командование бригады выбрало здание единственного в районе детского сада.
"Кроме того, после прибытия нацгвардейцев участились случаи обнаружения местными жителями растяжек и других взрывных устройств в прилегающих к жилому сектору районах. Несмотря на возмущение граждан и жалобы вышестоящему командованию, обстановка в районе продолжает накаляться", - сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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