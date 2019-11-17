Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу оценки выборов на Западе

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны переживают по поводу международной оценки проходящих в стране парламентских выборов , но в то же время он особо " не парится".

"Я по этому поводу париться не привык", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Он пояснил, что выборы проводятся прежде всего для белорусского народа. "Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам, конституции. Мы выборы проводим для своей страны, для своего народа, чтобы было лучше у нас. И проводим так, как мы это понимаем... Да, переживаем, чтобы нас нормально восприняли в мире", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что другие страны не обращают особого внимания на рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, а в Белоруссии, наоборот, очень серьезно к ним относятся. По словам Лукашенко, на парламентских выборах власть не навязывает выбор гражданам, хотя есть определенные кандидаты, которые предпочтительнее для власти. Он назвал "смехом" заявления, что якобы на столе у президента уже лежит список из 110 человек, которые станут депутатами парламента.

"Какая разница президенту, будет там (в парламенте - ред.) три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? Они же не будут определять политику парламента и, тем более, страны", - подчеркнул Лукашенко. В то же время он отметил, что ему бы не хотелось, чтобы в парламенте творился "шум и происходили гадости".

По словам Лукашенко, новый парламент должен работать в интересах граждан и способствовать сохранению суверенитета и независимости.

Глава государства также предупредил, что национальные наблюдатели не должны препятствовать работе избирательных комиссий, пообещав разобраться с такими случаями и жестко пресекать их впредь.