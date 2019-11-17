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РИА Новости

В Лужниках открылся центр водных видов спорта

14:07 17.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИскусственный пляж во дворце водных видов спорта в "Лужниках" в Москве
Искусственный пляж во дворце водных видов спорта в Лужниках в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Искусственный пляж во дворце водных видов спорта в "Лужниках" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центр водных видов спорта открылся в Москве в Лужниках, он сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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"Сегодня на карте Москвы появилась еще одна точка притяжения - Центр водных видов спорта в Лужниках. Это крупнейший в Москве и один из крупнейших аквакомплексов Европы, который сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн", - написал Собянин.
Мэр также отметил, что уже с первого дня работы в центре есть посетители.
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ЛужникиСергей СобянинМоскваОбщество
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