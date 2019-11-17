В Лужниках открылся центр водных видов спорта

"Сегодня на карте Москвы появилась еще одна точка притяжения - Центр водных видов спорта в Лужниках. Это крупнейший в Москве и один из крупнейших аквакомплексов Европы, который сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн", - написал Собянин.