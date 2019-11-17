В Тайбэе сообщили о китайском авианосце в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Минобороны Тайваня заявило, что первый китайский авианосец собственного производства вошел в сопровождении сторожевых кораблей в Тайваньский пролив, его сопровождали американские и японские корабли.
"Первый китайский авианосец собственного производства в сопровождении сторожевых кораблей из Восточно-Китайского моря вошел в Тайваньский пролив, в это время его преследовали американские и японские военные корабли", - говорится в опубликованном заявлении.
Ведомство также сообщило, что направило самолеты и корабли для мониторинга за группой китайских кораблей.
Другие подробности и время, когда произошел инцидент, не уточняются.