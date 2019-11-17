Лукашенко раскритиковал отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны

"Если хотите знать мое мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка. Грубейшая - не пригласить россиянина, президента России, а все (советские - ред.) республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма, и вдруг не пригласить... Вы поступили неправильно", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске, отвечая на вопрос польских журналистов.