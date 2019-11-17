Лукашенко раскритиковал отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша совершила "грубейшую ошибку", не пригласив президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
"Если хотите знать мое мнение по поводу того, что не пригласили президента России, я должен сказать, это была грубейшая ваша ошибка. Грубейшая - не пригласить россиянина, президента России, а все (советские - ред.) республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма, и вдруг не пригласить... Вы поступили неправильно", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске, отвечая на вопрос польских журналистов.