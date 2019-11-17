США, Япония и Южная Корея подтвердили трехстороннее сотрудничество

ТОКИО, 17 ноя - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность содействовать дипломатическим усилиям по денуклеаризации и обеспечению мира на Корейском полуострове, говорится в совместном заявлении по итогам состоявшейся в воскресенье в Бангкоке встречи шефа Пентагона США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность содействовать дипломатическим усилиям по денуклеаризации и обеспечению мира на Корейском полуострове, говорится в совместном заявлении по итогам состоявшейся в воскресенье в Бангкоке встречи шефа Пентагона Марка Эспера с его японским и южнокорейским коллегами.

Эспер и министры обороны Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду принимали участие во встрече глав военных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их региональных партнеров.

"Три министра условились, что Япония, Республика Корея и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать для поддержки дипломатических усилий для достижения полной денуклеаризации и окончательного мира на Корейском полуострове", - сказано в заявлении.

Министры разделили цель международного сообщества добиться выполнения международных обязательств КНДР в соответствии с резолюциями СБ ООН, призывающими Пхеньян пойти на полную денуклеаризацию, а также на проверяемый и необратимый отказ от баллистических ракет.

"Три министра подчеркнули, что трехстороннее и многостороннее сотрудничество в области безопасности во главе с тремя странами играет важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Они привержены дальнейшему трехстороннему сотрудничеству по безопасности, в том числе обмену информацией, политическим консультациям на высоком уровне и совместным учениям", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что США подтвердили свои обязательства по обеспечению безопасности перед Японией и Южной Кореей. Заявление опубликовано на сайте министерства обороны Японии.

В то же время, как сообщалось ранее, министры обороны Японии и Южной Кореи не договорились о продлении соглашения об обмене военной информацией. Их двусторонняя встреча состоялась помимо совместных переговоров с Эспером.

Чон Гён Ду со своей стороны сказал журналистам, что причиной отказа продлять подписанное в 2016 году соглашение с Японией стало ужесточение порядка экспорта в Южную Корею наноматериалов, необходимых в электронике. Министр сказал, что призвал к "дипломатическому решению", намекнув на необходимость снятия экспортных ограничений.

Противоречия Сеула и Токио усилились после того, как суд в Южной Корее постановил, что японские компании должны выплатить компенсации корейцам, подневольный труд которых использовался во время колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 гг. Япония считает требования о компенсациях несправедливым, так как властям Южной Кореи при установлении между двумя странами дипломатических отношений в 1965 году уже была выплачена крупная сумма компенсации за ущерб от колониализма с тем, чтобы этот вопрос был закрыт раз и навсегда.