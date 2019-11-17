Зеленского призвали не допустить остановки расследования дел Евромайдана

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Адвокатская совещательная группа, которая представляет интересы потерпевших по делам Адвокатская совещательная группа, которая представляет интересы потерпевших по делам Евромайдана , призвала президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной рады, чтобы не допустить остановки расследования преступлений во время протестов в 2013-2014 годах.

В четверг у администрации Зеленского прошла акция с требованием расследовать дела Евромайдана.

"Требуем от президента созвать внеочередную сессию Верховной рады и проголосовать за норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана", — говорится в сообщении адвокатской группы на странице в Facebook в воскресенье.

Также адвокаты требуют не передавать дела Евромайдана в Государственное бюро расследований (ГБР) до создания в бюро управления по делам Евромайдана и перевода туда следователей из Генеральной прокуратуры.