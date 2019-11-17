Зеленского призвали не допустить остановки расследования дел Евромайдана

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Адвокатская совещательная группа, которая представляет интересы потерпевших по делам Евромайдана, призвала президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной рады, чтобы не допустить остановки расследования преступлений во время протестов в 2013-2014 годах.
В четверг у администрации Зеленского прошла акция с требованием расследовать дела Евромайдана.
"Требуем от президента созвать внеочередную сессию Верховной рады и проголосовать за норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана", — говорится в сообщении адвокатской группы на странице в Facebook в воскресенье.
Также адвокаты требуют не передавать дела Евромайдана в Государственное бюро расследований (ГБР) до создания в бюро управления по делам Евромайдана и перевода туда следователей из Генеральной прокуратуры.
По словам адвоката Евгении Закревской, следствие по делам Евромайдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная рада "не успела" проголосовать за необходимые поправки в закон о ГБР.
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