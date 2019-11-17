Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставках Су-35

Россия и ОАЭ в 2017 году договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. Машина должна быть создана в течение ближайших семи лет, заявлял тогда глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Также в 2017 году Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35.