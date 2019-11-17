Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставках Су-35

ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры о поставках истребителей Су-35 и созданию легкого истребителя пятого поколения в интересах ОАЭ, сообщил РИА Новости в воскресенье на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Россия и ОАЭ в 2017 году договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. Машина должна быть создана в течение ближайших семи лет, заявлял тогда глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Также в 2017 году Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35.
"Переговоры о поставках самолетов Су-35 и созданию легкого истребителя пятого поколения в интересах ОАЭ продолжаются", - сказал Шугаев.