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РИА Новости

Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставках Су-35

12:06 17.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" . Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры о поставках истребителей Су-35 и созданию легкого истребителя пятого поколения в интересах ОАЭ, сообщил РИА Новости в воскресенье на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Самолет Су-35С
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Россия и ОАЭ в 2017 году договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. Машина должна быть создана в течение ближайших семи лет, заявлял тогда глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Также в 2017 году Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35.
"Переговоры о поставках самолетов Су-35 и созданию легкого истребителя пятого поколения в интересах ОАЭ продолжаются", - сказал Шугаев.
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Дмитрий ШугаевСу-35ОАЭРоссияБезопасностьВ мире
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