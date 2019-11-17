В реке Раменка в Москве вновь обнаружили пену

"Пена в реке Раменка обнаружена сегодня бригадой ГУП "Мосводосток" при обходе русла реки. К настоящему времени вся обнаруженная пена собрана. ГУП "Мосводосток" установлен усиленный контроль за санитарным состоянием русла реки", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в интернете появились сообщения о пенящейся реке Раменка в парке имени 50-летия Октября. По словам очевидцев, местами пена достигала высоты в человеческий рост. Позднее инспекторы департамента природопользования и специалисты "Мосводостока" взяли пробы воды и отправили на экспертизу. Также ранее в ГУП "Мосводосток" сообщили РИА Новости, что специалисты установили бортовые заграждения на реке во избежание распространения пены.