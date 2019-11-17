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РИА Новости

В реке Раменка в Москве вновь обнаружили пену

12:03 17.11.2019
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© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыПена на реке Раменка в Москве
Пена на реке Раменка в Москве
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
Пена на реке Раменка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пена вновь обнаружена в реке Раменка в Москве, специалисты усилили контроль за водоемом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
"Пена в реке Раменка обнаружена сегодня бригадой ГУП "Мосводосток" при обходе русла реки. К настоящему времени вся обнаруженная пена собрана. ГУП "Мосводосток" установлен усиленный контроль за санитарным состоянием русла реки", - сообщили в пресс-службе.
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Ранее в интернете появились сообщения о пенящейся реке Раменка в парке имени 50-летия Октября. По словам очевидцев, местами пена достигала высоты в человеческий рост. Позднее инспекторы департамента природопользования и специалисты "Мосводостока" взяли пробы воды и отправили на экспертизу. Также ранее в ГУП "Мосводосток" сообщили РИА Новости, что специалисты установили бортовые заграждения на реке во избежание распространения пены.
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