Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T12:01Z
https://ria.ru/20191117/1561036284.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149734/92/1497349253_0:0:3109:1749_1036x0_80_0_0_5c6c01fc1606495b9127acc56d778f84.jpg
РИА Новости

В МИД КНДР заявили, что не будут обсуждать денуклеаризацию с США

11:57 17.11.2019 (обновлено: 12:01 17.11.2019)
662
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. МИД КНДР в ответ на резолюцию ООН о нарушениях прав человека в Северной Корее заявил, что КНДР не будет обсуждать денуклеаризацию, если США продолжат свою враждебную "враждебную политику".
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
14 ноября, 16:11
Спецпредставитель США предложил провести переговоры с КНДР в декабре
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам 14 ноября принял резолюцию, призывающую КНДР к ответственности за грубые нарушения прав человека. КНДР назвала документ "враждебной" провокацией, а ООН - "марионеткой", действующей по приказу США.
"В такой чувствительный момент, как сейчас, США снова совершают раздражающую нас политическую провокацию… Даже если в будущем начнется диалог между США и КНДР, обсуждения денуклеаризации ни в коем случае не будет, пока США не избавятся от своей враждебной политики ради улучшения отношений с нашей страной", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести переговоры США-КНДР в декабре, после чего МИД КНДР заявил о готовности Северной Кореи провести встречу.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 26 мая 2018
8 ноября, 12:19
Лавров заявил, что необходимо поощрять диалог между Северной и Южной Кореей
2200000
Обсудить 1
МИД КНДРКНДРООНСШАВ мире
Рекомендуем
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Гуаидо пообещал назначить новых венесуэльских "дипломатов" в Боливии
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Израиль сохраняет за собой свободу действий в Газе, заявил Нетаньяху
Жители Пхеньяна
В Пхеньяне резолюцию ООН по правам человека в КНДР назвали провокацией
Панорама Тегерана, Иран
В Иране прокомментировали заявления США по протестам в стране
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"
Глава КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Трехсторонние переговоры представителей США, Японии и Южной Кореи
США, Япония и Южная Корея подтвердили трехстороннее сотрудничество
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество
Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе
ОАГ осудила указ о действиях армии Боливии при протестах
Район Минато в Токио
Япония и Южная Корея не договорились продлить обмен военными данными
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США поддержали протесты в Иране
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
США и Южная Корея решили отложить военные учения
Ситуация в Сирии
В Сирию за сутки вернулись почти 830 беженцев из Иордании и Ливана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Лента новостейМолния