Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре

КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Очередной раунд технических консультаций между министрами водных ресурсов Эфиопии и Очередной раунд технических консультаций между министрами водных ресурсов Египта Судана по спорной эфиопской плотине "Ан-Нахда" (Возрождение) пройдут 2 и 3 декабря в Каире, говорится в распространенном заявлении египетского министерства ирригации и водных ресурсов.

Накануне в Аддис-Абебе завершился первый из четырех раундов таких консультаций, о которых стороны договорились на встрече в Вашингтоне в начале ноября. Посредниками на этих встречах выступают США и Всемирный банк.

"Встреча в столице Эфиопии завершилась договоренностью продолжить технические консультации по всем спорным вопросам в ходе второй встречи, которая пройдет в Каире 2 и 3 декабря", - говорится в заявлении министерства.

Сообщается также, что в Эфиопии стороны обсуждали сроки заполнения водохранилища плотины и ее предстоящий запуск.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которого, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.

После провала в октябре очередных переговоров Египет призвал международное сообщество выступить посредником в урегулировании спора по плотине. На этот призыв откликнулся Вашингтон, который пригласил стороны конфликта к себе для переговоров. Такая встреча состоялась 6 ноября. Нан ней Египет, Эфиопия и Судан договорились продолжить консультации и достичь окончательной договоренности до 15 января 2020 года.