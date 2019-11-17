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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

06:40 17.11.2019
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих рядом с кампусом Политехнического университета, сообщает газета South China Morning Post.
Гонконг уже несколько день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты решили поменять тактику протестов и перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей, мостов.
Силы правопорядка вмешались после того, как протестующие в воскресенье начали бросать кирпичи в пытающихся разобрать баррикады на дорогах людей.
Издание отмечает, что группа из ста человек преимущественно средних лет прибыла на пересечение двух дорог рядом с университетом и начала разбирать возведенные там протестующими баррикады. Десятки протестующих выбежали из кампуса и атаковали толпу. На место прибыла полиция, протестующие забросали сотрудников полиции кирпичами и коктейлями "Молотова".
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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