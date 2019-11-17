Метель обрушится на восемь районов в Сахалине

"В воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500-1000 метров. Порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, на побережьях - до 25 метров в секунду", - предупреждает ведомство со ссылкой на данные Сахалинского управления Росгидромета.