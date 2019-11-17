Метель обрушится на восемь районов в Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Восемь районов Сахалина в воскресенье останутся в зоне действия циклона, который вызовет метель и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500-1000 метров. Порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, на побережьях - до 25 метров в секунду", - предупреждает ведомство со ссылкой на данные Сахалинского управления Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.
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