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РИА Новости

Метель обрушится на восемь районов в Сахалине

06:25 17.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСнежный циклон в Южно-Сахалинске
Снежный циклон в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Снежный циклон в Южно-Сахалинске. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Восемь районов Сахалина в воскресенье останутся в зоне действия циклона, который вызовет метель и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500-1000 метров. Порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, на побережьях - до 25 метров в секунду", - предупреждает ведомство со ссылкой на данные Сахалинского управления Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.
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