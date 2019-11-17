Саперы из Армении проводят гуманитарное разминирование в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 17 ноя - РИА Новости. Инженеры из Инженеры из Армении проводят разминирование сельской местности и угодий в провинции Алеппо на севере Сирии по просьбе местного населения, передает корреспондент РИА Новости.

Специалисты из Армении работают в населенном пункте Айзаз.

Как сообщил журналистам начальник оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Республики Армения Артур Гаубулян, цель инженеров - разминирование тех территорий, которые после прошедших боевых действий были заминированы террористами.

"По просьбе мирных жителей мы прибыли сюда, чтобы разминировать те поля, которые с помощью сил боевиков были заминированными. После проведения наших работ мирное население сможет приступить к мирным занятиям: пасти скот и засеять эти поля", - сказал Гаубулян, добавив, что в их центре есть саперы, которые занимаются разминированием, и медицинский состав, который оказывает помощь населению.

Он сообщил, что в процессе разминирования специалисты вырыли две ямы. В первую приносят фрагменты боеприпасов и взрывчатых устройств: осколки, гильзы. Во вторую яму сбрасывают металлические предметы, которые тоже находят в процессе работы.

Гаубулян рассказал, что местные жители сообщали о неоднократных подрывах: погиб тракторист, когда его трактор подорвался на противопехотной мине. На таком же снаряде подорвалась отара овец.

В свою очередь старший группы оперативного отдела гуманитарного центра по разминированию Республики Армении Рафик Петросян сообщил, что была проведена работа на карте местности, где обозначаются начальные точки и точки поворотов, а также границы взрывоопасного района.

"На карте штрихуются те места, где уже все очищено и разминировано. И под конец работ по разминированию вся карта будет заштрихована, то есть разминирована. И ежедневно наносятся на этой карте те границы, которые разминированы", - отметил он.