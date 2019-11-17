Паромное сообщение Сахалина с материком возобновлено

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Паромное сообщение Сахалина с материком открыто, информирует в воскресенье региональный главк МЧС.
"Паромная переправа Ванино - Холмск открыта с 1.00 воскресенья (23.00 мск субботы)", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Информацию о возобновлении движения паромов РИА Новости подтвердили и в Сахалинском морском пароходстве.
Морская переправа Ванино – Холмск не функционировала почти трое суток (с 14 ноября) из-за шторма в Татарском проливе, вызванного прохождением очередного циклона по Сахалину.
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