Давление на народ Боливии недопустимо, заявила Матвиенко

ГАВАНА, 17 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает очень важным не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии , чтобы народ этой страны самостоятельно решил свою судьбу на выборах.

"Очень важно не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии, никакого давления, чтобы народ Боливии самостоятельно решил свою судьбу, решил, кто будет президентом страны, и определил дальнейшую стратегию развития этой страны", - сказала Матвиенко журналистам в ходе официального визита на Кубу.

По ее словам, ситуация в Боливии обсуждалась и с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, и с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии республики Куба Раулем Кастро.

"Оценки России и Кубы по тому, что произошло в Боливии, близки. Главное сейчас - не допустить хаоса, беззакония, дальнейшего раскачивания ситуации. Важно, чтобы все процедуры прошли в строгом соответствии с законодательством и конституцией этой страны", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что основная задача переходных властей Боливии - как можно быстрее обеспечить организацию прозрачных инклюзивных выборов, которые бы вызывали доверие у населения.

Спикер СФ добавила, что руководство Кубы обеспокоены тем, что в целом в Латиноамериканском регионе нестабильная ситуация, что "ушло то единство латиноамериканских государств, которое всегда было характерно для этого региона, и это, безусловно, не способствует успешному развитию этих стран, а также стабильности в регионе".