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РИА Новости

Давление на народ Боливии недопустимо, заявила Матвиенко

03:09 17.11.2019 (обновлено: 03:10 17.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Ла-Пасе
Акция протеста в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
ГАВАНА, 17 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает очень важным не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии, чтобы народ этой страны самостоятельно решил свою судьбу на выборах.
"Очень важно не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии, никакого давления, чтобы народ Боливии самостоятельно решил свою судьбу, решил, кто будет президентом страны, и определил дальнейшую стратегию развития этой страны", - сказала Матвиенко журналистам в ходе официального визита на Кубу.
По ее словам, ситуация в Боливии обсуждалась и с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, и с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии республики Куба Раулем Кастро.
"Оценки России и Кубы по тому, что произошло в Боливии, близки. Главное сейчас - не допустить хаоса, беззакония, дальнейшего раскачивания ситуации. Важно, чтобы все процедуры прошли в строгом соответствии с законодательством и конституцией этой страны", - отметила Матвиенко.
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Она добавила, что основная задача переходных властей Боливии - как можно быстрее обеспечить организацию прозрачных инклюзивных выборов, которые бы вызывали доверие у населения.
Спикер СФ добавила, что руководство Кубы обеспокоены тем, что в целом в Латиноамериканском регионе нестабильная ситуация, что "ушло то единство латиноамериканских государств, которое всегда было характерно для этого региона, и это, безусловно, не способствует успешному развитию этих стран, а также стабильности в регионе".
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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