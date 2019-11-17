Гуаидо пообещал назначить новых венесуэльских "дипломатов" в Боливии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, пообещал в ближайшие дни назначить новых "дипломатических" представителей Венесуэлы в Боливии, сообщает телеканал BoliviaTV.
Ранее министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила персонами нон грата дипломатов Венесуэлы. Как пояснила Лонгарик, речь идет о дипломатах, представляющих правительство президента Николаса Мадуро. На этой неделе исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявляла, что признает самопровозглашение Гуаидо.
Гуаидо и Аньес в субботу обсудили ситуацию в Венесуэле и Боливии, их беседа в Skype транслировалась государственным телеканалом Боливии. Гуаидо объявил, что в ближайшие несколько дней будут назначены "дипломатические" представители Венесуэлы в Боливии.
Все высшее руководство Боливии во главе с Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну на фоне народных протестов после выборов президента. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
15 ноября, 21:50МИД Боливии объявил венесуэльских дипломатов персонами нон-грата