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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-17T08:31Z
https://ria.ru/20191117/1561030704.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/06/1553220694_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_c04cb381493b7f2ac9c8dcd2ed5c55e3.jpg
РИА Новости

Гуаидо пообещал назначить новых венесуэльских "дипломатов" в Боливии

00:18 17.11.2019 (обновлено: 08:31 17.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, пообещал в ближайшие дни назначить новых "дипломатических" представителей Венесуэлы в Боливии, сообщает телеканал BoliviaTV.
Ранее министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила персонами нон грата дипломатов Венесуэлы. Как пояснила Лонгарик, речь идет о дипломатах, представляющих правительство президента Николаса Мадуро. На этой неделе исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявляла, что признает самопровозглашение Гуаидо.
Гуаидо и Аньес в субботу обсудили ситуацию в Венесуэле и Боливии, их беседа в Skype транслировалась государственным телеканалом Боливии. Гуаидо объявил, что в ближайшие несколько дней будут назначены "дипломатические" представители Венесуэлы в Боливии.
Все высшее руководство Боливии во главе с Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну на фоне народных протестов после выборов президента. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Акция протеста в Ла-Пасе
15 ноября, 21:50
МИД Боливии объявил венесуэльских дипломатов персонами нон-грата
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСмена власти в БоливииХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаБоливияВ мире
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