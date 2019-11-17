"Бархатная революция" 1989 года в Чехословакии

"Бархатная революция" в Чехословакии – бескровное свержение коммунистического режима в результате уличных акций протестов в ноябре-декабре 1989 года

Движение протеста против политического режима в Чехословакии разворачивалось под лозунгами демократии, независимости и сближения с Европой.

Начавшаяся в СССР перестройка подтолкнула оппозицию в Чехословакии к более решительным действиям . В качестве главного метода была выбрана кампания уличных демонстраций с провоцированием власти на применение насилия.

Решающим импульсом к событиям, вошедшим впоследствии в историю под названием "Бархатная революция 1989 года" стала студенческая демонстрация 17 ноября, которая была организована в память Яна Оплетала, чешского студента, погибшего в 1939 году во время протестов против нацистской оккупации Чехии.

В этот день около 15 тысяч молодых людей собрались в пражском районе Альбертов, откуда в 1939 году началось похоронное шествие с гробом Оплетала, на запланированную и разрешенную манифестацию. Студенты направились на холм Вышеград к гробу поэта Карела Гынека Махи.

Постепенно процессия приобретала антиправительственный характер, однако на Вышеграде завершилась пением государственного гимна, возложением цветов и зажжением множества маленьких свечек. После этого тысячи участников студенческого собрания направились в центр Праги на Вацлавскую площадь. Манифестантов этой уже несанкционированной демонстрации впервые остановили полицейские еще на Вышеградской улице. Но студенты спустились к набережной и продолжили путь к центру вдоль реки Влтава. Постепенно к ним присоединялись горожане. Несмотря на антиправительственные лозунги, демонстрация сохраняла мирный характер. Однако дойти до Вацлавской площади в тот день манифестантам не удалось. Около восьми часов вечера кордоны полиции заблокировали около 2 000 человек на Национальном бульваре недалеко от Вацлавской площади и преградили дорогу оставшейся части процессии.

Около половины девятого были созданы коридоры, по которым люди покидали место событий.

Многие из них были жестоко избиты. Примерно через 40 минут демонстрация была разогнана.

По данным комиссии Федерального собрания Чехословацкой Федеративной Республики от 9 мая 1990 года , 17 ноября 1989 года на Национальном бульваре ранения разной степени тяжести получили более 500 человек. Демонстранты и сочувствующие им горожане воспринимали происшедшее в качестве явного нежелания властей начать диалог в обществе. Среди людей стали распространяться слухи о том, что вмешательство полиции привело к человеческим жертвам. Несмотря на то, что появившаяся на следующий день информация о смерти студента Физико-математического факультета Мартина Шмида оказалась ложной, она вызвала сильную волну протестов, направленных против коммунистического режима.

18 ноября студенты Пражского университета начали забастовку , которую поддержали другие учебные заведения. К студентам присоединились представители пражских театров и одновременно призвали всю страну к всеобщей двухчасовой забастовке 27 ноября.

19 ноября в Чехии был создан "Гражданский форум", который объединил все оппозиционные силы , в Словакии было создано "Общество против насилия".

К демонстрации студентов постепенно присоединились все слои населения . Каждый день пражская Вацлавская площадь заполнялась десятками тысяч демонстрантов, протесты постепенно распространились по всей стране.

Правительство попыталось взять под контроль ситуацию в стране. Глава правительства Ладислав Адамец встретился с лидерами оппозиции, но конструктивного диалога не получилось.

24 ноября на внеочередном пленуме ЦК Коммунистической партии Чехословакии подал в отставку первый секретарь Милош Якеш и другие руководители КПЧ.

25 ноября на Летенском поле в Праге состоялся митинг, участниками которого стали около 800 тысяч человек. Эту демонстрацию впервые транслировали по телевидению в прямом эфире.

Подобием референдума, стала двухчасовая забастовка 27 ноября, в ходе которой протестующие потребовали отмену параграфа о главенствующем положении Коммунистической партии в конституции, отставку скомпрометировавших себя представителей партии и правительства, выяснение обстоятельств 17 ноября и проведение свободных выборов.

29 ноября парламент отменил статью конституции о руководящей роли коммунистической партии, 29 декабря 1989 года реорганизованный парламент избрал своим председателем Александра Дубчека, а президентом Чехословакии – лидера "Гражданского форума" Вацлава Гавела.

1 января 1993 года Чехословакия как единое государство перестала существовать, и на ее месте возникли два новых государства – Чешская и Словацкая Республики.

В Чехии день 17 ноября объявлен Днем борьбы за свободу и демократию . В этот день по всей стране проходят различные мероприятия в память о событиях 1939 и 1989 годов.