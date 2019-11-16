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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2019-11-16T17:31Z
https://ria.ru/20191116/1561022106.html
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РИА Новости

Пассажиропоток в ямальских аэропортах вырос на 7,9% за девять месяцев

17:31 16.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкТу-134
Ту-134
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Пассажиропоток в аэропортах Ямала за девять месяцев текущего года вырос на 7,9% - до 1,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"За девять месяцев текущего года пассажиропоток в аэропортах Ямала вырос на 7,9% - в этом году было перевезено более 1 миллиона 372 тысяч пассажиров, тогда как за аналогичный период в прошлом году - чуть более 1 миллиона 272 тысяч", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что на увеличение пассажиропотока повлияло открытие в этом году новых субсидируемых межрегиональных направлений на юг России. "Кроме того, большой популярностью у ямальцев пользуется программа льготного перелета для детей из многодетных семей. На сегодняшний день ею воспользовались около 10 тысяч пассажиров", - уточняется в сообщении.
В этом году из окружного бюджета субсидируются пассажирские перевозки по 26 межрегиональным и 25 межмуниципальным направлениям. А в 2020 году ямальцев ждет расширение маршрутной сети на межрегиональных направлениях. Их станет 30, появятся новые рейсы: Салехард - Сочи, Салехард - Тюмень, Новый Уренгой - Сочи, Ноябрьск - Симферополь. О планах по расширению маршрутной сети говорил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямой трансляции в своем аккаунте в Instagram.
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"Для северян авиасообщение - ключевая тема. Это качество жизни, это удобство, возможность уехать летом в теплые края, поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных маршрутов, а со следующего года их станет не менее тридцати. Это те направления, о которых говорят нам сами ямальцы. Второй важный вопрос - доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Наиболее популярными маршрутами на межрегиональных субсидируемых направлениях за девять месяцев стали "Надым - Москва - Надым" (перевезено 27 779 пассажиров), на втором месте - "Новый Уренгой - Санкт-Петербург - Новый Уренгой" (23 333 пассажира). Третьим по популярности стало направление "Надым - Тюмень - Надым" (перевезено 20 803 пассажира), сообщают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округЯмалОбщество
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