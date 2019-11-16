Пассажиропоток в ямальских аэропортах вырос на 7,9% за девять месяцев

"За девять месяцев текущего года пассажиропоток в аэропортах Ямала вырос на 7,9% - в этом году было перевезено более 1 миллиона 372 тысяч пассажиров, тогда как за аналогичный период в прошлом году - чуть более 1 миллиона 272 тысяч", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на увеличение пассажиропотока повлияло открытие в этом году новых субсидируемых межрегиональных направлений на юг России. "Кроме того, большой популярностью у ямальцев пользуется программа льготного перелета для детей из многодетных семей. На сегодняшний день ею воспользовались около 10 тысяч пассажиров", - уточняется в сообщении.

"Для северян авиасообщение - ключевая тема. Это качество жизни, это удобство, возможность уехать летом в теплые края, поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных маршрутов, а со следующего года их станет не менее тридцати. Это те направления, о которых говорят нам сами ямальцы. Второй важный вопрос - доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения", - приводятся в сообщении слова губернатора.