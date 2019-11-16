Годовщина протестов: как прошли акции "желтых жилетов" в Париже

Акции протеста прошли в нескольких районах французской столицы. Активисты приурочили их к годовщине движения "желтых жилетов" — первые масштабные акции прошли 17 ноября 2018 года.
Акции протеста прошли в нескольких районах французской столицы. Активисты приурочили их к годовщине движения "желтых жилетов" — первые масштабные акции прошли 17 ноября 2018 года.
Акция в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа быстро переросла в беспорядки. На улицу вышло несколько сотен человек, которые пытались перекрыть движение по кольцевой дороге.
Акция в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа быстро переросла в беспорядки. На улицу вышло несколько сотен человек, которые пытались перекрыть движение по кольцевой дороге.
Для разгона акции полицейские применили слезоточивый газ и дымовые шашки.
Для разгона акции полицейские применили слезоточивый газ и дымовые шашки.
Наиболее масштабные столкновения прошли на площади Италии. Здесь манифестанты повредили остановку общественного транспорта и подожгли возведенную баррикаду.
Наиболее масштабные столкновения прошли на площади Италии. Здесь манифестанты повредили остановку общественного транспорта и подожгли возведенную баррикаду.
Протестующие выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полицейских и забрасывали силовиков бутылками и мусором.
Протестующие выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полицейских и забрасывали силовиков бутылками и мусором.
В ответ на применение газа активисты набросились на сотрудников полиции. По последним данным, задержаны более ста человек.
В ответ на применение газа активисты набросились на сотрудников полиции. По последним данным, задержаны более ста человек.
Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Движение получило свое название по обязательному атрибуту французских водителей — желтым светоотражающим накидкам.
Движение получило свое название по обязательному атрибуту французских водителей — желтым светоотражающим накидкам.
Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.
Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.
Субботние акции протеста быстро стали традиционными. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
Субботние акции протеста быстро стали традиционными. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.