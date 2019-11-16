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РИА Новости

Годовщина протестов: как прошли акции "желтых жилетов" в Париже

17:40 16.11.2019 (обновлено: 18:30 16.11.2019)
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© REUTERS / Charles Platiau

Акции протеста прошли в нескольких районах французской столицы. Активисты приурочили их к годовщине движения "желтых жилетов" — первые масштабные акции прошли 17 ноября 2018 года.

Протестующие во время демонстрации по случаю первой годовщины движения желтых жилетов в Париже
1 из 10

Акции протеста прошли в нескольких районах французской столицы. Активисты приурочили их к годовщине движения "желтых жилетов" — первые масштабные акции прошли 17 ноября 2018 года.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Акция в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа быстро переросла в беспорядки. На улицу вышло несколько сотен человек, которые пытались перекрыть движение по кольцевой дороге.

Сотрудники полиции во время демонстрации по случаю первой годовщины движения желтых жилетов в Париже
2 из 10

Акция в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа быстро переросла в беспорядки. На улицу вышло несколько сотен человек, которые пытались перекрыть движение по кольцевой дороге.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Для разгона акции полицейские применили слезоточивый газ и дымовые шашки.

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
3 из 10

Для разгона акции полицейские применили слезоточивый газ и дымовые шашки.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Наиболее масштабные столкновения прошли на площади Италии. Здесь манифестанты повредили остановку общественного транспорта и подожгли возведенную баррикаду.

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
4 из 10

Наиболее масштабные столкновения прошли на площади Италии. Здесь манифестанты повредили остановку общественного транспорта и подожгли возведенную баррикаду.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Протестующие выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полицейских и забрасывали силовиков бутылками и мусором.

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
5 из 10

Протестующие выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полицейских и забрасывали силовиков бутылками и мусором.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

В ответ на применение газа активисты набросились на сотрудников полиции. По последним данным, задержаны более ста человек.

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
6 из 10

В ответ на применение газа активисты набросились на сотрудников полиции. По последним данным, задержаны более ста человек.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
7 из 10

Массовые протесты начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Движение получило свое название по обязательному атрибуту французских водителей — желтым светоотражающим накидкам.

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
8 из 10

Движение получило свое название по обязательному атрибуту французских водителей — желтым светоотражающим накидкам.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
9 из 10

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные правительством меры.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

Субботние акции протеста быстро стали традиционными. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
10 из 10

Субботние акции протеста быстро стали традиционными. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

© REUTERS / Charles Platiau
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"Желтые жилеты"Акции протеста в ПарижеФранцияФото
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