Москвичи выберут лучшую выставку года

"Москвичи выберут лучший выставочный проект, который удостоится премии "Путеводная звезда". Голосование проходит на сайте проекта "Активный гражданин", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в номинации "Москва культурная" представлены шесть наиболее масштабных выставок 2019 года. Среди них - "Илья Репин. Ретроспектива", "Щукин. Биография коллекции", "Человек как рамка для ландшафта", "Йоко Оно. Небо всегда ясное", "Шухов. Формула архитектуры", "Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914". Можно отдать голос за одну из них либо предложить свой вариант.

С этого года в конкурсе появилась новая номинация "Лучшее - детям", победителя в ней также определят "активные граждане". Участники могут проголосовать за лучшее место для проведения культурного досуга с детьми: Московский планетарий, "Москвариум", город мастеров "Мастерславль", музей занимательных наук "Экспериментаниум", "Кидзанию" или предложить свой вариант.