Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T15:01Z
https://ria.ru/20191116/1561017565.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156087/59/1560875970_0:150:2927:1796_1036x0_80_0_0_837b57be5ef74ed5b12db6905da20984.jpg
РИА Новости

Москвичи выберут лучшую выставку года

15:01 16.11.2019
1
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка "Геометризмы. 1950 - 2010-е" в Москве
Выставка Геометризмы. 1950 - 2010-е в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичи выберут лучшую выставку года с помощью голосования на сайте проекта "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра Москвы.
"Москвичи выберут лучший выставочный проект, который удостоится премии "Путеводная звезда". Голосование проходит на сайте проекта "Активный гражданин", - говорится в сообщении.
Запуск поезда метро Территория Победы
12:49Хорошие новости
Москвичи смогут рассказать о героях войны пассажирам подземки
Сообщается, что в номинации "Москва культурная" представлены шесть наиболее масштабных выставок 2019 года. Среди них - "Илья Репин. Ретроспектива", "Щукин. Биография коллекции", "Человек как рамка для ландшафта", "Йоко Оно. Небо всегда ясное", "Шухов. Формула архитектуры", "Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914". Можно отдать голос за одну из них либо предложить свой вариант.
С этого года в конкурсе появилась новая номинация "Лучшее - детям", победителя в ней также определят "активные граждане". Участники могут проголосовать за лучшее место для проведения культурного досуга с детьми: Московский планетарий, "Москвариум", город мастеров "Мастерславль", музей занимательных наук "Экспериментаниум", "Кидзанию" или предложить свой вариант.
Премия "Путеводная звезда" вручается лучшим предприятиям и проектам туристической и гостиничной индустрии столицы. Церемония проводится с 1999 года. В этом году премию вручат в 15 номинациях, победителей трех номинаций определят с помощью голосования в проекте "Активный гражданин". Лауреаты будут награждены 11 декабря на 20-й церемонии в московском музыкальном театре "Геликон Опера".
Участники фестиваля Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
12 ноября, 16:38Новый год—2020
Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" любимым фестивалем
000000
Обсудить 0
Проект "Активный гражданин"Москва
Рекомендуем
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Стоп-кадр передачи Время покажет
"У него была душа": Шейнин рассказал, каким был Никита Исаев
Танк Т-80У
Американские военные испытали российский танк Т-80
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Биография Никиты Исаева
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Люди у Свято-Троицкого храма в станице Старовеличковской Краснодарского края, где отпевали Анастасию Ещенко
На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Айгуль Фазыйлова
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19Грузия призвала мировое сообщество помочь освободить врача в Южной Осетии
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22В СК начали проверку после смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
15:14В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки
15:13Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти
Лента новостейМолния