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РИА Новости

Николас Кейдж может сыграть Николаса Кейджа в мета-драме о Николасе Кейдже

14:41 16.11.2019 (обновлено: 14:42 16.11.2019)
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© AP Photo / Invision / Danny MoloshokАктер Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
Актер Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма Мэнди во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
© AP Photo / Invision / Danny Moloshok
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американский актер Николас Кейдж может сыграть Николаса Кейджа в мета-драме "Невыносимая тяжесть огромного таланта" про Николаса Кейджа, сообщает издание Hollywood Reporter.
Американская медиакомпания Lionsgate находится на последней стадии переговоров, чтобы купить права на картину. Сценарий для фильма написали Том Гормикан и Кевин Эттен.
Если сделка состоится, Николас Кейдж сыграет самого себя. Персонаж отчаянно пытается получить роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, и у него натянутые отношения с дочерью-подростком. Еще Кейдж время от времени ведет беседы с эгоистической версией самого себя из 90-х, которая подталкивает его делать слишком много плохих фильмов и больше не быть звездой.
У персонажа гора долгов, и он вынужден появиться на вечеринке в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната. Миллиардер в тайне надеется показать Кейджу сценарий, над которым он работает. В это время ЦРУ информирует актера, что миллиардер на самом деле главарь наркокартели, которая похитила дочь кандидата в президенты Мексики. Кроме того, его наняло американское правительство, чтобы получать разведданные.
Ситуация становится еще более драматичной, когда мексиканец привозит дочь и бывшую жену Кейджа, чтобы они воссоединились. Когда их жизни под угрозой, Кейдж принимается играть роль своей жизни.
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