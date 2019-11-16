Николас Кейдж может сыграть Николаса Кейджа в мета-драме о Николасе Кейдже

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американский актер Николас Кейдж может сыграть Николаса Кейджа в мета-драме "Невыносимая тяжесть огромного таланта" про Николаса Кейджа, Американский актер Николас Кейдж может сыграть Николаса Кейджа в мета-драме "Невыносимая тяжесть огромного таланта" про Николаса Кейджа, сообщает издание Hollywood Reporter.

Американская медиакомпания Lionsgate находится на последней стадии переговоров, чтобы купить права на картину. Сценарий для фильма написали Том Гормикан и Кевин Эттен.

Если сделка состоится, Николас Кейдж сыграет самого себя. Персонаж отчаянно пытается получить роль в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, и у него натянутые отношения с дочерью-подростком. Еще Кейдж время от времени ведет беседы с эгоистической версией самого себя из 90-х, которая подталкивает его делать слишком много плохих фильмов и больше не быть звездой.

У персонажа гора долгов, и он вынужден появиться на вечеринке в честь дня рождения мексиканского миллиардера и по совместительству своего фаната. Миллиардер в тайне надеется показать Кейджу сценарий, над которым он работает. В это время ЦРУ информирует актера, что миллиардер на самом деле главарь наркокартели, которая похитила дочь кандидата в президенты Мексики. Кроме того, его наняло американское правительство, чтобы получать разведданные.