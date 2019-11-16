ДНР обвинила украинских силовиков в провокационных обстрелах

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела. Архивное фото

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Украинские силовики практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.

Ранее в ДНР сообщили, что утром в субботу украинские силовики открыли минометный огонь в районе участка отвода сил у поселка.

"С момента разведения сил и средств в районе Петровского 9 ноября практически ежедневно фиксируется ведение провокационных обстрелов, в том числе снайперского огня со стороны вооруженных формирований Украины, о чем неоднократно заявляла в своих отчетах и миссия ОБСЕ", - отметил Айгистов.

По его словам, украинские националисты "всячески пытаются обострить обстановку в районе участка разведения сторон".

"При этом нами отмечено активное привлечение радикалами украинских СМИ для подготовки постановочных репортажей о срыве Народной милицией ДНР обязательств по соблюдению режима тишины", - добавил Айгистов.

Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.