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РИА Новости

ДНР обвинила украинских силовиков в провокационных обстрелах

13:35 16.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
Ранее в ДНР сообщили, что утром в субботу украинские силовики открыли минометный огонь в районе участка отвода сил у поселка.
Украинские военнослужащие
10:25
В ДНР заявили о минометном обстреле у Петровского со стороны ВСУ
"С момента разведения сил и средств в районе Петровского 9 ноября практически ежедневно фиксируется ведение провокационных обстрелов, в том числе снайперского огня со стороны вооруженных формирований Украины, о чем неоднократно заявляла в своих отчетах и миссия ОБСЕ", - отметил Айгистов.
По его словам, украинские националисты "всячески пытаются обострить обстановку в районе участка разведения сторон".
"При этом нами отмечено активное привлечение радикалами украинских СМИ для подготовки постановочных репортажей о срыве Народной милицией ДНР обязательств по соблюдению режима тишины", - добавил Айгистов.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военные
10:11
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ОБСЕДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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