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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-16T12:51Z
https://ria.ru/20191116/1561014380.html
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РИА Новости

Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:51 16.11.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над городом Телль-Абьяд, Сирия
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – пять, Алеппо – семь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Латакия – семь", - говорится в сообщении.
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