Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 нарушения, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – пять, Алеппо – семь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – пять, Латакия – семь", - говорится в сообщении.
В течение суток центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
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